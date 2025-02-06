"ختمها الونش في المستشفى".. الأزمات تحاوط الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من أزمات عديدة بسبب الغيابات، قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، في السابعة مساء غدا الجمعة على استاد السلام، في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري، برصيد 20 نقطة، بعد خوض 11 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

الأزمات تحاوط الزمالك

ويعاني الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري كريستيان جروس من أزمات فنية قبل مواجهة الإسماعيلي، حيث تأكد غياب عدد من العناصر الأساسي، في صفوف الفريق عن المباراة، لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الزمالك بصفة مؤكدة، ناصر منسي لتراكم الإنذارات، وعبدالله السعيد وعمر جابر، بسبب الإصابة واستمرار التأهيل.

وفي المقابل أعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية تعرض محمود الونش مدافع الفريق لوعكة صحية ودخوله للمستشفى، وتأكد غيابه أيضا عن المباراة، بينما غاب محمد شحاتة لاعب الوسط، عن مران الأمس بسبب إصابته بنزلة برد ولم يتحدد موقفه من المباراة.