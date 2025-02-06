كتبت-هند عواد:

أثار أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، الجدل بمنشور غامض عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس".

وكتب ميدو عبر "إكس": "3 زمالك"، وأرفق هذا المنشور برموز تعبيرية مثل علم دولة المغرب والأسد، إضافة إلى مصافحة.

وربطت الجماهير بين هذا المنشور وصفقات الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أن الأبيض يفاوض أكثر من لاعب أبرزهم المغربي صلاح الدين مصدق.

صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية

لم يتعاقد الزمالك سوى مع صفقتين، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، محمود جهاد من فاركو وأحمد حسام من الجونة.

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