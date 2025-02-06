مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"علم المغرب وأسد".. ميدو يثير الجدل بمنشور غامض

10:31 ص الخميس 06 فبراير 2025

ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، الجدل بمنشور غامض عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس".

وكتب ميدو عبر "إكس": "3 زمالك"، وأرفق هذا المنشور برموز تعبيرية مثل علم دولة المغرب والأسد، إضافة إلى مصافحة.

وربطت الجماهير بين هذا المنشور وصفقات الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أن الأبيض يفاوض أكثر من لاعب أبرزهم المغربي صلاح الدين مصدق.

صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية

لم يتعاقد الزمالك سوى مع صفقتين، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، محمود جهاد من فاركو وأحمد حسام من الجونة.

اقرأ أيضًا:

"ظهور جديد لصلاح ومواجهة للأهلي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو ميدو يثير الجدل الزمالك صفقات الزمالك منشور غامض لميدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ختمها الونش في المستشفى".. الأزمات تحاوط الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

إعلان

إعلان

5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة