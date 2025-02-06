من دون تغيير.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت

"صفقات وخروج من القائمة".. كل ما تريد معرفته عن ميركاتو الأهلي الشتوي

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بتروجيت، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

ويستضيف الأهلي بتروجيت، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت

يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مباراة بتروجيت من دون أي تغيير في التشكيل عن المباراة السابقة ضد مودرن سبورت، سوى في حراسة المرمى يدفع بمحمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير.

وجاءت التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، رامي ربيعة – مصطفى العش – محمد هاني – كريم الدبيس

خط الوسط، مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم، إمام عاشور – حسين الشحات – جارديشار

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