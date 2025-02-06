مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

ميدو يكشف حقيقة الخلاف بين شيكابالا وجروس

10:03 ص الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
  • عرض 10 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 10 صورة
    ابتسامة شيكابالا (2)
  • عرض 10 صورة
    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 10 صورة
    جروس
  • عرض 10 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جروس المدير الفني للزمالك
  • عرض 10 صورة
    كريستيان جروس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، حقيقة الخلاف بين محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم وكريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "لا يوجد خلاف بين شيكابالا وجروس، وغياب اللاعب عن التدريبات لأسباب مرضية".

وأضاف عن ملف الصفقات: "لم نتفاوض مع محمد شرف وبيرسي تاو وحجازي في الوقت الحالي، ونعمل على تجديد عقد زيزو وكل اللاعبين الكبار، ومن الصعب عودة مصطفى محمد للزمالك".

وأتم تصريحاته: "كونراد ميشالاك لم يتدرب بشكل منفرد وتدرب مع عضو الجهاز الفني".

اقرأ أيضًا:

"ظهور جديد لصلاح ومواجهة للأهلي".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا جروس خلاف شيكابالا وجروس الزمالك ميدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من دون تغيير.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت

إعلان

إعلان

5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة