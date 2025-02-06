ميدو يكشف حقيقة الخلاف بين شيكابالا وجروس

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، حقيقة الخلاف بين محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم وكريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "لا يوجد خلاف بين شيكابالا وجروس، وغياب اللاعب عن التدريبات لأسباب مرضية".

وأضاف عن ملف الصفقات: "لم نتفاوض مع محمد شرف وبيرسي تاو وحجازي في الوقت الحالي، ونعمل على تجديد عقد زيزو وكل اللاعبين الكبار، ومن الصعب عودة مصطفى محمد للزمالك".

وأتم تصريحاته: "كونراد ميشالاك لم يتدرب بشكل منفرد وتدرب مع عضو الجهاز الفني".

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