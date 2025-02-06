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بيراميدز يحسم موقفه النهائي من رحيل عبد الرحمن مجدي

09:52 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    عبد الرحمن مجدي لاعبا لبيراميدز (4)
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    عبد الرحمن مجدي لاعبا لبيراميدز (2)
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    عبد الرحمن مجدي لاعبا لبيراميدز (3)
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    عبد الرحمن مجدي لاعبا لبيراميدز (2)
  • عرض 9 صورة
    عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي
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    عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي
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    عبد الرحمن مجدي
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    عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي
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كتبت-هند عواد:

حسم نادي بيراميدز موقفه من رحيل عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الزمالك في الانتقالات الشتوية الحالية.

قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "فكرة الاستغناء عن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق غير مطروحة تماما من جانبنا، سواء بالإعارة أو البيع".

وأضاف: "موقف بيراميدز واضح، وهو عدم التفريط في خدمات أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، في ظل ارتباطات الفريق العديدة هذا الموسم، وحاجته لجميع اللاعبين من أجل المنافسة على 4 بطولات يشارك بها".

وأتم بسيوني: "عبد الرحمن من العناصر الأساسية في النادي، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، في ظل حاجة النادي لجهوده، ولا للتفريط في خدمات أي لاعب في الوقت الحالي، للحفاظ على مسيرة بيراميدز والمنافسة للفوز في جميع البطولات".

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عبد الرحمن مجدي بيراميدز قرار نهائي من بيراميدز بشأن عبد الرحمن مجدي رحيل عبد الرحمن مجدي الزمالك
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