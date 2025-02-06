موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري والقناة الناقلة
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كتب - محمد عبد السلام:
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجيت اليوم الخميس 6 فبراير، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".
وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري
وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة، والتي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة.
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