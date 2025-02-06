"صفقات وخروج من القائمة".. كل ما تريد معرفته عن ميركاتو الأهلي الشتوي

تفصلنا أيام قليلة عن غلق باب القيد المحلي في مصر، الذي من المقرر أن تكون نهايته يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير الجاري.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عقد الكثير من الأندية المصرية، لمجموعة من التعاقدات والانتدابات القوية خلال الفترة الحالية، على رأسهم النادي الأهلي، الذي قام بالتعاقد مع 5 صفقات في الفترة الحالية.

صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

وضم المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 5 صفقات، وهم مصطفى العش قادمًا من زد، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بجانب السلوفيني جراديشار بيع نهائي، بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد رضا لاعب فريق بتروجيت وأشرف بن شرقي قادمًا من فريق الريان القطري في صفقة انتقال حر، بعد أن قام بفسخ تعاقده مع الفريق.

كما أعلن الفريق التعاقد بشكل رسمي مع نجم منتخب مصر ولاعب الريان القطري الحالي، محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 مواسم، إلا أنه لن ينضم إلى الفريق إلا مع بداية الموسم المقبل، بعد إنتهاء إعارته إلى فريق الريان القطري.

وقرر النادي الأهلي، قيد نجم الفريق علي معلول في القائمة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مما يعني استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

الراحلين عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية

وبجانب إبرام المارد الأحمر، للعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الفريق رحل عن صفوفه العديد من اللاعبين أيضًا، سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي، حيث رحل عن الفريق اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بشكل نهائي متجهًا إلى فريق قطر القطري، محمود عبد المنعم كهربا الذي انتقل إلى فريق الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى يوسف أيمن الذي تم فسخ إعارته مع الفريق ليعود إلى صفوف الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقررت إدارة القلعة الحمراء بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة، رفع اسم اللاعب المغربي رضا سليم من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تعرضه لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقليلة، مما يعني أن قائمة المارد الأحمر فقدت أربعة لاعبين حتى الأن.

لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي

وهناك عدد من اللاعبين في صفوف المارد الأحمر، يمكنهم الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، هم يحيى عطية الله، الذي تنتهي إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، إلا أنه في حال وجود رغبة من الفريق في استمراره يمكن أن تتم من خلال تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب مع الفريق.

وبخلاف يوسف أيمن فهناك مجموعة من اللاعبين، تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، هم "محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمزة علاء، يحيى عطية الله".