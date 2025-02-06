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دخل نادي الزمالك في أزمة كبرى، مع البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق، في ظل البحث عن التخلص منه.

وتعاقد نادي الزمالك مع كونراد ميشالاك، مطلع الموسم الحالي، قادما من نادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولم يقدم كونراد ميشالاك، العرض المنتظر منه، وهو ما جعل السويسري كريستيان جروس، يخرجه من حساباته مؤخرا، ويستبعده من التدريبات الجماعية، ليخوض مرانا منفردا.

كيف يتصدى الزمالك لغدر "ميشالاك"؟

ميشالاك استغل قرار الجهاز الفني بقيادة جروس، لتصوير خوض تدريباته منفردا، لاستغلاله في شكوى ضد النادي الأبيض، خاصة وأنه لم يحصل على مستحقاته كاملة أيضا.

نادي الزمالك، رد من خلال مصدر موثوق في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، مؤكدا أن جروس هو من وراء قرار نزول ميشالاك التدريبات الفردية لاتخاذه قرار نهائي بعد الاعتماد عليه.

وأضاف المصدر، أن شكوى اللاعب كونراد ميشالام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لن يؤثر في شئ لأنه قرار فني، بورقة مكتوبة من المدرب السويسري جروس".