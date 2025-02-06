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كتب - محمد خيري:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية خلال الفترة الماضية، لضم الأنجولي جيلسون دالا، لاعب فريق الوكرة القطري، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

نادي الزمالك يبحث عن تدعيم هجومه، بصفقات قوية في الفترة الحالية، وفقا لطلبات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

عرض نادي الزمالك لضم دالا، شمل الإعارة لمدة 6 أشهر ولكن مجانا، مع تحمل راتب اللاعب، وهو ما رفضه الطرفين، حيث يرفض اللاعب التواجد في مصر خلال الفترة الحالية.

كيف استفاد الأهلي من مفاوضات الزمالك

ومن جانبه أثار الشيخ خليفة بن حسن، رئيس نادي الوكرة الجدل خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "الزمالك يريد الحصول على خدمات اللاعب إعارة لمدة 6 أشهر بدون مقابل، ولا يوجد شيء بدون مقابل في هذا الوقت، إلا الكابتن محمود الخطيب هو الوحيد الذي إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فوراً".

تصريح رئيس نادي الوكرة، فتح الطريق أمام النادي الأهلي، للعودة مرة أخرى للتفاوض مع اللاعب على إمكانية تواجده في القاهرة في الفترة الحالية، وارتدائه التيشرت الأحمر.

وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة، تكثيف المفاوضات من جانب الأهلي والزمالك، للحصول على خدمات اللاعب، في ظل ترحيب النادي القطري في تركه ولكن مع الحصول على مقابل مادي من الأبيض.