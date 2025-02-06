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الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

12:57 ص الخميس 06 فبراير 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة مباراة المارد الأحمر أمام بتروجيت، إلى الحكم الدولي عبد العزيز السيد.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجيت

حكم ساحة - عبد العزيز السيد

حكم مساعد 1 - محمد مجدي سليمان

حكم مساعد 2 - محمد محمود لطفي

حكم رابع - محمود منصور

حكم VAR - محمد الشناوي

حكم VAR مساعد - أحمد جابر.

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