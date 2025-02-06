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الزمالك يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لمحمود الونش مدافع الفريق

12:45 ص الخميس 06 فبراير 2025

محمود حمدي الونش

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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها لاعب الفريق محمود حمدي الونش.

وقال أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "الونش كان يعاني من آلام شديدة في البطن والصدر، صاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم".

وأضاف: "اللاعب قام بالتوجه إلى المستشفى وخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، ويتواجد حاليًا في منزله وسيحصل على راحة لمدة 48 ساعة"

واختتم أسامة تصريحاته: "الونش حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز الفني".

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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الأزمة الصحية لمحمود الونش الونش يتعرض لأزمة صحية الونش لاعب الزمالك محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي
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