اللي عنده عرض يطلعه.. ميدو يُثير الجدل عن صفقتي دالا وعادل بولبينة

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، الجدل حول مفاوضات النادي مع الثنائي عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائري، وجيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري.

وقال ميدو عضو لجنة الاستشارات الفنية بالزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: " لم يتم إرسال أي عروض رسمية لنادي الوكرة القطري لضم المهاجم

وتابع: "هناك حالة استياء من تصريحات بعض رؤساء الأندية، والتي تقول أن الزمالك أرسل عروض رسمية لضم بعض اللاعبين، وهذا لم يحدث".

وأكمل ميدو تصريحاته: "الزمالك لم يرسل أي عرض رسمي لكل من نادي بارادو لضم عادل بولبينة، ولنادي الوكرة القطري لضم جيلسون دالا، واللي عنده عرض يطلعه".

وأردف ميدو تصريحاته: "كيف يعتمد رؤساء الأندية على وكلاء لاعبين ووسطاء في مفاوضاتهم وتصريحاتهم".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت طرح اسم الثنائي جيلسون دالا وعادل بولبينة بقوة داخل نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.