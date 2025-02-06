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أول تعليق من الشناوي بعد قيد علي معلول

12:23 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
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    علي معلول
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    علي معلول وزوجته وأولاده (9)
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    علي معلول
  • عرض 14 صورة
    علي معلول
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    التونسي علي معلول
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    علي معلول
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كتب - محمد عبدالهادي:

أبدي محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، سعادته بقرار استمرار الظهير التونسي على معلول لنهاية الموسم وغلق الباب أمام رحيله.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، قيد معلول في قائمة الفريق لنهاية الموسم، لتستمر رحلة اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء.

تصريحات الشناوي عن تجديد معلول

في مداخلة هاتفية عبر قناة النادي الأهلي، تحدث الشناوي: " الحمد لله، معلول سمع خبر حلو النهارده وأنا أكتر واحد سعيد انه موجود مع فرقته".

وأكمل تصريحاته: "أنا كنت عارف الخبر من بدري، ومعلول يستحق يكون موجود لإن الجيل ده عمل كتير للنادي".

واختتم الشناوي: "أنا ومعلول اقتربنا من الـ9 سنوات بالنادي الأهلي، ولا يستحق أن يخرج بشكل غير جيد من الأهلي".

بطولات وأرقام معلول مع الأهلي

شارك معلول مع النادي الأهلي في 287 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 هدفا خلال الـ8 سنوات السابقة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وتوج التونسي مع النادي الأهلي، بـ6 بطولات دوري مصري، 5 بطولات كأس سوبر مصري، 4 بطولات كأس مصر، 4 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا، وحقق السوبر الأفريقي مرتين.

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محمد الشناوي لأهلي لى معلول يد علي معلول خبار الأهلي
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