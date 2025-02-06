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وكيل ميكالي يكشف لمصراوي حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

12:12 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    البرازيلي ميكالي
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    ميكالي
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    ميكالي داخل نادي الزمالك
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    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
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    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
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    روجيرو ميكالي
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    اجتماع جمال علام مع ميكالي والجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب
  • عرض 11 صورة
    اجتماع جمال علام مع ميكالي والجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب
  • عرض 11 صورة
    اجتماع جمال علام مع ميكالي والجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب
  • عرض 11 صورة
    اجتماع جمال علام مع ميكالي والجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف كايو زيلر، وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر للشباب، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكيل ميكالي يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

وفي تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد زيلر، وكيل ميكالي عدم وجود أي مفاوضات بين نادي الزمالك وموكله خلال الفترة الحالية.

وشهدت الفترة الماضية، ارتباط المدرب البرازيلي بتدريب نادي الزمالك، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق مع المدرب السويسري كريستيان جروس، وتعرضه لهزيمة كبيرة من فريق بيراميدز بالجولة الماضية من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل مع نظيره فريق الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد السلام.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، جمعهما من 11 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وخسر 2 وتعادل في 3 مواجهات.

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