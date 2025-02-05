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علي معلول يكشف أسرار هدف عبد المنعم في نهائي إفريقيا ضد الوداد

11:58 م الأربعاء 05 فبراير 2025

على معلول

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كتب - يوسف محمد:

تحدث النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن صناعته لهدف محمد عبد المنعم في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، الذي ساهم في تتويج المارد الأحمر باللقب.

وقال معلول في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في 2023، محمد عبد المنعم تحدث معي قبل تنفيذ الركلة الركنية، التي جاء منها هدف التعادل وطلب أن أقوم بإرسالها على العارضة القريبة".

وأضاف: "عبد المنعم قال لي، ألعبها على العارضة القريبة وملكش دعوة".

واختتم معلول تصريحاته: "عقب تسجيله للهدف من الركنية، احتفلنا معًا، وقال مش قولتلك ألعبها على القريبة".

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، بعد الفوز على الوداد المغربي في النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموعة المباراتين.

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علي معلول وكهربا تصريحات معلول عبر قناة النادي الأهلي معلول في نهائي دوري أبطال أفريقيا أسرار هدف عبد المنعم في نهائي إفريقيا
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