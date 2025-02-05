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أول صورة للونش بعد إصابته بوعكة صحية.. إليك التفاصيل

11:50 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    محمود حمدي الونش 1
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    عمر جابر والونش
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    محمود الونش
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    الونش يحتفل بعيد ميلاد ابنته
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كتب- مراسل مصراوي:

أثار مدافع نادي الزمالك محمود حمدي "الونش"، الرعب داخل قلوب جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره النادي الإسماعيلي، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

الونش يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ "مصراوي"، أن الونش تعرض لوعكة صحية اليوم الأربعاء، منعته من التواجد داخل مران الفريق".

وتابع: "الونش بات قريبًا من الغياب عن لقاء الزمالك والإسماعيلي القادم في الدوري".

الزمالك يضم مدافع أجنبي جديد

نجح مسؤولو نادي الزمالك في ضم ثالث الصفقات الشتوية، وذلك بعد الاتفاق مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادمًا من فريق الزمامرة المغربي لمدة ثلاث مواسم والنصف.

وكان الزمالك قد تعاقد منذ أيام مع الثنائي محمود جهاد من فاركو، وأحمد حسام من الجونة لتدعيم صفوف الفريق بالنصف الثاني من الموسم الجاري.

من جانبه هناك محاولات مكثفة من قبل مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد مع اللاعب الجزائري عادل بولبينة، حيث أكد مصدر أن المفاوضات تسير نحو مؤشر إيجابي، وقد تشهد الساعات المقبلة انفراجة في الصفقة.

محمود حمدي الونش

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إصابة الونش بوعكة صحية لاعب الزمالك محمود حمدي الونش يغيب عن تدريبات الزمالك محمود حمدي الونش
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