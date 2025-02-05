على معلول يكشف حقيقة خلافه مع مارسيل كولر

أول تعليق من الشناوي بعد قيد علي معلول

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع مدرب الفريق مارسيل كولر، وذلك بعدما كان قريبًا من الرحيل في الأيام الماضية، قبل أن يُعلن استمراره.

وأعلن معلول مساء اليوم الأربعاء، استمراره بشكل رسمي مع المارد الأحمر، وذلك بعد الاتفاق على قيده في قائمة الفريق.

ماذا قال معلول عن أزمته مع مارسيل كولر؟

خلال تواجده مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي، تحدث معلول عن حقيقة أزمته مع مارسيل كولر مدرب الفريق وقال: " كولر يحبني كثيرًا، وما يتردد على تأزم العلاقة بيننا غير صحيح".

وتابع: "أنا بستغرب من كل الكلام اللي بيتقال في الموضوع ده، والمعامله بيني وبينه كويسه داخل وخارج الملعب، ومفيش مشاكل نهائي بيننا".

وأكمل :" كل يوم أنا وكولر بنضحك مع بعض، ولا أعلم الكلام المتردد بيطلع من الصحفيين والسوشيال ميديا إزاي، أنا مستغرب زيي زيك".

وكان معلول قد تعرض لإصابة قوية بنهاية الموسم الماضي، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق في منتصف الموسم الجاري، قبل أن يتم الاستقرار علي استمراره لنهاية الموسم.