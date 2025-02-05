مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

بتروجيت

كأس ملك أسبانيا

ريال سوسيداد

- -
20:30

أوساسونا

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:30

برشلونة

كأس كاراباو

ليفربول

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

على معلول يكشف حقيقة خلافه مع مارسيل كولر

11:17 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    علي معلول والجهاز الفني للأهلي
  • عرض 13 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات وعلي معلول
  • عرض 13 صورة
    علي معلول يمنح محمود الخطيب ميدالية السوبر الأفريقي
  • عرض 13 صورة
    علي معلول
  • عرض 13 صورة
    معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 13 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (7)
  • عرض 13 صورة
    علي معلول
  • عرض 13 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع مدرب الفريق مارسيل كولر، وذلك بعدما كان قريبًا من الرحيل في الأيام الماضية، قبل أن يُعلن استمراره.

وأعلن معلول مساء اليوم الأربعاء، استمراره بشكل رسمي مع المارد الأحمر، وذلك بعد الاتفاق على قيده في قائمة الفريق.

ماذا قال معلول عن أزمته مع مارسيل كولر؟

خلال تواجده مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي، تحدث معلول عن حقيقة أزمته مع مارسيل كولر مدرب الفريق وقال: " كولر يحبني كثيرًا، وما يتردد على تأزم العلاقة بيننا غير صحيح".

وتابع: "أنا بستغرب من كل الكلام اللي بيتقال في الموضوع ده، والمعامله بيني وبينه كويسه داخل وخارج الملعب، ومفيش مشاكل نهائي بيننا".

وأكمل :" كل يوم أنا وكولر بنضحك مع بعض، ولا أعلم الكلام المتردد بيطلع من الصحفيين والسوشيال ميديا إزاي، أنا مستغرب زيي زيك".

وكان معلول قد تعرض لإصابة قوية بنهاية الموسم الماضي، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق في منتصف الموسم الجاري، قبل أن يتم الاستقرار علي استمراره لنهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

على معلول خلاف على معلول مع كولر مارسيل كولر علي معلول في قائمة الفريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول صورة للونش بعد إصابته بوعكة صحية.. إليك التفاصيل

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة