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الزمالك ينهي التعاقد مع صلاح مصدق.. مصدر يكشف التفاصيل

11:05 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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توصل نادي الزمالك لاتفاق مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب فريق الزمامرة المغربي، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لمصراوي، أن تم الاتفاق علي ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأمور التعاقدية.

تفاصيل تعاقد الزمالك مع صلاح مصدق

أكد المصدر أن الزمالك نجح في ضم اللاعب مقابل مقابل ٣٠٠ ألف دولار ، وذلك لمدة لمدة ثلاث مواسم ونصف

وأشار أن المدافع المغربي سيتواجد في القاهرة خلال ٤٨ ساعة، وذلك لتوقيع العقود وانهاء كافة الأمور.

معلومات عن صلاح الدين مصدق

لعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي مع فريقه نادي نهضة الزمامرة المغربي، وسجل هدفين، كما حصل هذا الموسم على 4 بطاقات صفراء، وألغي له هدف.

بذلك سيكون مصدق هو ثالث صفقات الزمالك الشتوية، وذلك بعدما نجح في التعاقد مع الثنائي محمود فاركو وأحمد حسام لتدعيم خط دفاع الفريق.

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