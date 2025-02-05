بعد قيد علي معلول.. هل أغلق الأهلي ملف الصفقات الشتوية؟ مصدر يجيب

علي معلول يكشف تفاصيل قيده في النادي الأهلي وجلسته مع محمد رمضان

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، إعلان النادي الأهلي تسجيل الظهير التونسي على معلول في قائمة الفريق بالموسم الجاري ليغلق بذلك باب الرحيل.

وكانت الأيام الماضية، قد صرح وكيل اللاعب أن معلول سيرحل عن النادي الأهلي لعدم رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر في استمراره، قبل أن يتراجع عن القرار.

هل أغلق الأهلي ملف صفقات الأجانب؟

كشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أن قيد علي معلول بالفريق سيغلق الباب أمام اللاعبين الأجانب فوق السن، وذلك لإكتمال القائمة بخمسة لاعبين.

وأوضح، في حال التفكير بضم لاعب أجنبي فوق السن قد يتم التفكير في رفع اسم يحي عطية الله بسبب إصابته، أو ضم لاعب أجنبي تحت السن.

كم لاعب أجنبي في فريق الأهلي؟

يمتلك الأهلي في صفوفه خمس لاعبين أجانب حتى كتابة هذه السطور، وهم يحيى عطية الله، علي معلول، نيجك كراديشار، أشرف بن شرقي، أشرف داري.

حيث أن المهاجم وسام أبو على مسجل كلاعب محلي، بحسب قرار لجنة المسابقات بقيد أي لاعب فلسطيني كلاعب محلي.