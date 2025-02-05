مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

2 3
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

2 1
21:45

نيس

كأس كاراباو

نيوكاسل

2 0
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

بعد قيد علي معلول.. هل أغلق الأهلي ملف الصفقات الشتوية؟ مصدر يجيب

10:59 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    على معلول (3)
  • عرض 14 صورة
    على معلول (2)_1
  • عرض 14 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (2)
  • عرض 14 صورة
    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
  • عرض 14 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 14 صورة
    بنشرقي في تدريبات الأهلي
  • عرض 14 صورة
    بنشرقي في تدريبات الأهلي
  • عرض 14 صورة
    بنشرقي في تدريبات الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي بقميص الأهلي (5)_Easy-Resize.com
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي بقميص الأهلي (4)_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، إعلان النادي الأهلي تسجيل الظهير التونسي على معلول في قائمة الفريق بالموسم الجاري ليغلق بذلك باب الرحيل.

وكانت الأيام الماضية، قد صرح وكيل اللاعب أن معلول سيرحل عن النادي الأهلي لعدم رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر في استمراره، قبل أن يتراجع عن القرار.

هل أغلق الأهلي ملف صفقات الأجانب؟

كشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أن قيد علي معلول بالفريق سيغلق الباب أمام اللاعبين الأجانب فوق السن، وذلك لإكتمال القائمة بخمسة لاعبين.

وأوضح، في حال التفكير بضم لاعب أجنبي فوق السن قد يتم التفكير في رفع اسم يحي عطية الله بسبب إصابته، أو ضم لاعب أجنبي تحت السن.

كم لاعب أجنبي في فريق الأهلي؟

يمتلك الأهلي في صفوفه خمس لاعبين أجانب حتى كتابة هذه السطور، وهم يحيى عطية الله، علي معلول، نيجك كراديشار، أشرف بن شرقي، أشرف داري.

حيث أن المهاجم وسام أبو على مسجل كلاعب محلي، بحسب قرار لجنة المسابقات بقيد أي لاعب فلسطيني كلاعب محلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قيد علي معلول النادي الأهلي صفقات الأهلي الجديدة أخبار الأهلي الآن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة