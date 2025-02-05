علي معلول يكشف تفاصيل قيده في النادي الأهلي وجلسته مع محمد رمضان

كتب - يوسف محمد:

كشف الظهير الأيسر التونسي علي معلول، كواليس جلسته مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، لإبلاغه بقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال معلول في تصريحات، خلال ظهوره على قناة الأهلي: "الكابتن محمد رمضان، طلبني اليوم عقب انتهاء المران مباشرة".

وأضاف: "الكابتن محمد رمضان قال لي، لو كملت مع الفريق ولم تشارك بشكل أساسي، ممكن تعمل مشاكل في الفريق، وكان ردي عليه، لا يمكن أن أعمل مشاكل وانا تحت أمر الجهاز الفني".

واختتم معلول تصريحاته: "الكابتن رمضان أبلغني بالاستمرار مع الفريق، خلال الستة أشهر المقبلة".

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ نهاية الموسم الماضي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

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