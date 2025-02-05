مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

2 3
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

2 1
21:45

نيس

كأس كاراباو

نيوكاسل

2 0
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

7 معلومات عن صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك المحتمل

10:45 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صلاح الدين مصدق 5
  • عرض 6 صورة
    صلاح الدين مصدق 4
  • عرض 6 صورة
    صلاح الدين مصدق 3
  • عرض 6 صورة
    صلاح الدين مصدق
  • عرض 6 صورة
    صلاح الدين مصدق 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

دخل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع نادي نهضة الزمامرة المغربي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك بقوة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن صفقة الزمالك المحتملة كالتالي:

ولد في 23 مارس من عام 1998، ويبلغ من العمر 26 عاما.

يلعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ طوله 187 سنتيمتر، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى.

اللاعب يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

لعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

انضم لصفوف نهضة الزمامرة في صيف 2024.

لعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين.

حصل هذا الموسم على 4 بطاقات صفراء، وألغي له هدف.

جدير بالذكر أن الزمالك يسابق الزمن في الساعات الجارية للتعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد المحلي يوم 8 فبراير.

وأكدت مصادر من نادي الزمالك أن هناك مفاوضات جارية مع الجزائري عادل بولبينة لاعب فريق بارادو، وذلك بعد اقتناع المدرب السويسري كريستيان جروس به وأعطي الضوء الأخضر لضمه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح الدين مصدق نادي نهضة الزمامرة نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة