7 معلومات عن صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك المحتمل

علي معلول يكشف تفاصيل قيده في النادي الأهلي وجلسته مع محمد رمضان

كتب- محمد عبدالهادي:

دخل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع نادي نهضة الزمامرة المغربي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك بقوة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن صفقة الزمالك المحتملة كالتالي:

ولد في 23 مارس من عام 1998، ويبلغ من العمر 26 عاما.

يلعب في مركز قلب الدفاع، ويبلغ طوله 187 سنتيمتر، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى.

اللاعب يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

لعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

انضم لصفوف نهضة الزمامرة في صيف 2024.

لعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين.

حصل هذا الموسم على 4 بطاقات صفراء، وألغي له هدف.

جدير بالذكر أن الزمالك يسابق الزمن في الساعات الجارية للتعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد المحلي يوم 8 فبراير.

وأكدت مصادر من نادي الزمالك أن هناك مفاوضات جارية مع الجزائري عادل بولبينة لاعب فريق بارادو، وذلك بعد اقتناع المدرب السويسري كريستيان جروس به وأعطي الضوء الأخضر لضمه.