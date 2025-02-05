محلل الأداء يعتذر عن استكمال مهمته مع الزمالك

كتب - نهى خورشيد:

أعتذر محمد علاء محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استكمال مهمته مع الفارس الأبيض وذلك خلال الموسم الجاري.

وحصل علاء على موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، للرحيل عن جهاز السويسري كريستيان جروس.

وفي إطار ذلك، وجه مجلس الأبيض الشكر إلى محمد علاء على ما قدمه خلال الفترة الماضية مع الفريق الكروي بالنادي، كما قام بتوديع الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.