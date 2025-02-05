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علي معلول يكشف موقفه النهائي مع النادي الأهلي

10:24 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
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    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    علي معلول وزوجته وأولاده (12)
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    علي معلول وزوجته وأولاده (3)
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أعلن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال علي معلول في تصريحات، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي: "انا متواجد مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلةن مستمر في صفوف الفريق".

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وينتهي عقد النجم التونسي مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات والأيام الماضية، إلى إمكانية رحيل النجم التونسي عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبة الفريق في التعاقد مع جناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويذكر أن النادي الأهلي ، قام برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق بالنصف الأول من الموسم الجاري، حتى يكتمل شفائه بشكل نهائي.

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