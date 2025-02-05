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"كنت حاسس".. علي معلول يكشف تفاصيل إصابته

10:22 م الأربعاء 05 فبراير 2025

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كتب - يوسف محمد:

كشف علي معلول نجم النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في نهائي النسخة الماضية.

وقال معلول، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "بكل تأكيد الإصابة قدر وليس لنا دخل في هذا الأمر، كنت حاسس ببعض القلق في بداية مباراة الترجي التي تعرضت خلالها للإصابة".

وأضاف: "الكابتن الخطيب عرض عليا إجراء العملية خارج مصر، ولكنني فضلت إجرائها في مصر وكان لدي ثقة في الجهاز الطبي بالنادي".

واختتم معلول تصريحاته: "أوجه الشكر للجهاز الطبي بالنادي الأهلي، خاصة بعد مجهودهم الكبير معي طوال ال 8 شهور خلال فترة الإصابة".

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علي معلول النادي الأهلي
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