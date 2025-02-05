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الأهلي يكشف سبب غياب عمر كمال عن مباراة بتروجيت

09:11 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال
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    عمر كمال عبدالواحد
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    عمر كمال وكهربا
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال وتريزيجيه
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    عمر كمال عبد الواحد
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    احتفال عمر كمال عبد الواحد (2)
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    عمر كمال مع إمام عاشور وابنته
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    عمر كمال من مران الأهلي
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    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال وخالد عبد الفتاح
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، سبب غياب عمر كمال عبد الواحد، عن قائمة الفريق لملاقاة نظيره بتروجيت غدًا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "عمر كمال غاب عن المران الأخير للنادي الأهلي اليوم، بسبب شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية".

وأضاف: "الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب من المباراة منعًا لتفاقم الإصابة، وسوف يخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للمشاركة ‏في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة".

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره بتروجيت غدًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت، في مباراة الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد موعد مباراة الأهلي وبتروجيت موعد مباراة الأهلي المقبلة
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