علي معلول يكشف موقفه النهائي مع النادي الأهلي

علي معلول يكشف تفاصيل قيده في النادي الأهلي وجلسته مع محمد رمضان

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت غدًا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الأهلي غدًا نظيره بتروجيت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاءت قائمة النادي الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أكرم توفيق، مصطفى العش، محمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، عمر الساعي وأحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد عبد الله، أحمد رضا وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: جراديشار وحمزة عبد الكريم.

ويدخل الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة جمعهم من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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