علي معلول يكشف موقفه النهائي مع النادي الأهلي

علي معلول يكشف تفاصيل قيده في النادي الأهلي وجلسته مع محمد رمضان

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الجزائري عادل بولبينة، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد دخوله بقوة ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر بالزمالك لمصراوي أنه تم تقديم أكثر من عرض مالي ضخم في الساعات الماضية لضم اللاعب، وأن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.

ونقدم في السطور التالية، أبرز أرقام واحصائيات بولبينة وأهدافه:

إحصائيات عادل بولبينة

شارك بولبينة صاحب الـ 21 عامًا في 94 مباراة مع فريق بارادو الجزائري في جميع المسابقات، تمكن خلالهما من تسجيل 28 هدفًا وصنع 14.

أما في الموسم الجاري، خاض بولبينة 14 مباراة في بطولة الدوري الجزائري وأحرز 12 هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

حيث يعتلي اللاعب قمة ترتيب جدول هدافي الدوري الجزائري بـ12 هدفًا بعد مرور 15 جولة من المسابقة.

أهداف ومهارات عادل بولبينة

يتميز بولبينة بمهارته العالية، وقدرته على المراوغة، مما جعله أحد أبرز المواهب في الدوري الجزائري، بالإضافة لصغر سنه الذي جعل العديد من الكشافين في أوروبا يضعوه بدائرة اهتماماتهم.