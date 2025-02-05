حقيقة إصابة إمام عاشور في مران الأهلي

كتب - يوسف محمد:

تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة خفيفة، خلال المشاركة في المران الختامي للفريق، استعدادا لمواجهة بتروجيت غدًا في الدوري المصري.

وأكد مصدر في تصريحات لمصراوي، أن عاشور تعرض لكدمة في المران، لكنه استكمل المران بشكل طبيعي".

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بتروجيت غدًا، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 23 نقطة جمعهم من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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