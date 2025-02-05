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حقيقة إصابة علي معلول في تدريبات الأهلي.. مصدر يُجيب

08:30 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار النجم التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرعب داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء في الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء تعرضه للإصابة خلال مران الفريق.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أن ما تردد مؤخرًا عن إصابة على معلول في التدريبات لا أساس له من الصحة.

وأكد أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق بدون أي مشاكل.

جدير بالذكر أن معلول كان قد تعرض لإصابة قوية مع النادي الأهلي في ختام الموسم الماضي، مما أجبر إدارة القلعة الحمراء لرفع اسمه من قائمة الفريق بالنصف الأول من الموسم الجاري.

هل سيرحل معلول عن الأهلي؟

في الأيام الماضية نشر وكيل معلول بيان رسمي أعلن فيه عن رغبة اللاعب في الرحيل، وذلك بعد عدم التوصل لإتفاق مع إدارة الأهلي على تجديد التعاقد.

وتشهد الفترة الجارية محاولات مكثفة لإقناع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالإبقاء على اللاعب، في ظل رفضه قيده بالقائمة لعدم حاجته الفنية لخدماته.

من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة حسم موقف اللاعب من الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي يوم 8 فبراير الجاري.

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