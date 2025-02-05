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اقترب نادي الزمالك، من التعاقد مع ثالث صفقاته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب فريق نهضة الزمامرة المغربي صلاح الدين مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "تم الاتفاق بين الزمالك وفريق نهضة الزمامرة، للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي ويتبقى بعض الرتوش القليلة لإتمام التعاقد مع اللاعب".

ويذكرب أنه الزمالك، أعلن التعاقد مع صفقتين فقط خلال الميركاتو الشتوي حتى الأن، هم أحمد حسام مدافع الجونة، محمود جهاد لاعب فريق فاركو.

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