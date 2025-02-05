كتب- وائل توفيق:

كان ديريك كوتيسا آخر لاعبي نادي سيرفيت السويسري نزولًا من الحافلة أمام ملعب نادي سيون، وبدا محبطًا، غير مبالي، ألقى على الجمهور تحية باردة، أيقن متابعو الديربري السوسيري أنه هناك ثمة أمر ما، تأكدوا منه بعد إعلان التشكيل الأساسي. كان "كوتسيا" على مقاعد البدلاء.

تعادل سيرفيت وسيون إيجابيًا بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ديريك كوتيسا على مقاعد البدلاء في الديربي السويسري بين سيون وسيرفيت

بعد المباراة عبر كوتيسا عن إحباطه: "عندما سمعت أنني على مقاعد البدلاء، فوجئت، شعرت بخيبة أمل، حاولت استغلال مشاعر الغضب إلى طاقة إيجابية".

لم يوضح المدير الفني للفريق، توماس هابرلي، أسباب وجود ديريك على مقاعد البدلاء، وفقا لموقع tdg السويسري.

مفاوضات الأهلي مع ديريك كوتيسا

ذكر الموقع السويسري، أن النادي الأهلي المصري يهتم بالتعاقد مع كوتسيا وهناك إصرار شديد على ذلك.

قبل مباراة سيرفيت مع سيون، ناقش فاير المدير الرياضي للأول عرض الأهلي مع كوتسيا، واقترح عليه الانتقال إلى الأهلي، لكن اللاعب يريد إنهاء الموسم مع سيرفيت لينتقل انتقالا حرًا، حيث يتبقى على انتهاء عقده 6 أشهر فقط في سويسرا.

وجزم الموقع السويسري، بأن موقف اللاعب واضح، لا يريد الذهاب إلى مصر، يرغب في إنهاء الوسم في سويسرا ليتيح لنفسه الاختيار بحرية كاملة إلى ناد.