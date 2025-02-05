مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

- -
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

- -
21:45

نيس

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

3 1
15:00

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

2 2
15:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

8 0
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف موقف محمد شريف من الانضمام للزمالك

07:30 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
  • عرض 13 صورة
    اللاعب محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف ضد الزمالك
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف ضد الزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف وخالد عبد الفتاح
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف ومارسيل كولر وسامي قمصان
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف يلتقي بمارسيل كولر خلال زيارته للتتش
  • عرض 13 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر مقرب من لاعب الخليج السعودي محمد شريف، رفض اللاعب الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على الرغم من تقديم الفارس الأبيض عرض رسمي لضمه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم محمد شريف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "اللاعب رفض فكرة الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تمسك بالاستمرار مع فريق الخليج خلال الفترة المتبقية في عقده حتى نهاية الموسم".

وتابع: "اللاعب ليس لديه رغبة في العودة إلى مصر خلال الفترة الحالية".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي لم يتواصل مع اللاعب بأي شكل، لعودته إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

أقرأ أيضًا:

قميص الزمالك "الممزق" يظهر في أسبوع برلين للموضة.. وجدل على السوشيال ميديا

بقرار من جروس.. عبدالله السعيد يواصل الابتعاد عن مران الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شريف النادي الأهلي نادي الزمالك انتقال محمد شريف للزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة