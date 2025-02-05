مصدر يكشف موقف محمد شريف من الانضمام للزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر مقرب من لاعب الخليج السعودي محمد شريف، رفض اللاعب الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على الرغم من تقديم الفارس الأبيض عرض رسمي لضمه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم محمد شريف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأضاف: "اللاعب رفض فكرة الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تمسك بالاستمرار مع فريق الخليج خلال الفترة المتبقية في عقده حتى نهاية الموسم".

وتابع: "اللاعب ليس لديه رغبة في العودة إلى مصر خلال الفترة الحالية".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي لم يتواصل مع اللاعب بأي شكل، لعودته إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

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