سيراميكا يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم القندوسي

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"الأجنبي الأول".. الزمالك يقترب من التعاقد مع ثالث الصفقات الشتوية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عن حقيقة وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم لاعب الفريق الجزائري أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي تصريحات خاصة لموقع مصراوي، نفى البطاوي صحة الأنباء المتداولة حول سعي نادي الزمالك للتعاقد مع قندوسي، مؤكدًا أن سيراميكا كليوباترا لم يدخل في أي محادثات رسمية أو غير رسمية بشأن ضم اللاعب.

يُذكر أن قندوسي، الذي انضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية 2023، انتقل بشكل نهائي لصفوف سيراميكا كليوباترا، ولكن ارتبط اسمه مؤخرًا بعدد من الأندية، وسط تكهنات حول رحيله إلى القلعة البيضاء.

ما هي صفقات الزمالك الشتوية؟

أتم نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، التعاقد مع صفقتين لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بضم كل من المدافع أحمد حسام قادما من الجونة، ولاعب الوسط محمود جهاد قادما من نادي فاركو.

ويسعى مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء لضم أكثر من لاعب أجنبي في الساعات القادمة بعدما دخل في مفاوضات عدة لاعبين بالدوري القطري ومع أندية شمال أفريقيا.