بقرار من جروس.. عبدالله السعيد يواصل الابتعاد عن مران الزمالك

كتب- محمد خيري:

واصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية خلال الفترة المُقبلة.

ويؤدي عبد الله السعيد برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس راحة للاعب من التدريبات الجماعية خلال هذه الفترة حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

كما خاض لاعبو الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران، وقاموا بأداء العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة خوض فقرة باستخدام الكرة.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية وقام بالاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

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