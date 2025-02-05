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"اترحم عليه كثيرا أين أنتم منه".. رسالة غامضة من ممدوح عباس

03:58 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
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    حسن حمدي في زيارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس
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    كمال شعيب محامي ممدوح عباس
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كتب- محمد خيري:

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "إكس": "أترحم كثيراً على روح طه بصري كابتن مصر ونادي الزمالك .. أدبا وانتماءً وولاءً وخلقاً رفيع أين أنتم منه".

ويعمل ممدوح عباس، على دعم نادي الزمالك، ماديا، لمساعدة مجلس إدارة النادي الحالي، بقيادة حسين لبيب، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها النادي في الفترة الحالية.

وكانت الفترة الماضية، شهدت ربط اسم ممدوح عباس، بدعم النادي من أجل تجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل الطرفي لأي اتفاق حاليا.

تويتر

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