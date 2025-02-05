"لا بديل عن نقاط الإسماعيلي".. جروس يطالب لاعبي الزمالك بنسيان ثلاثية بيراميدز

"صور نفسه بعد صدمة جروس".. ماذا فعل ميشالاك في مران الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، استعداداً للمباريات المقبلة.

وشدد جروس على ضرورة التركيز فقط على حصد نقاط المباراة المقبلة، والعمل على تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة، والخسارة بثلاثية من بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الخططية والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل.

وفي المقابل، خاض عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران وفقاً للبرنامج التدريبي والتأهيلي الموضوع للاعب، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه بالفريق، قبل أن يؤدي تدريبات خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ولم يشارك عمر جابر في باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع له.

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