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عكس رغبة الخطيب.. تحرك من الأهلي قبل غلق باب القيد بـ3 أيام

02:45 م الأربعاء 05 فبراير 2025

محمود الخطيب رئيس الأهلي

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كتبت-مصراوي:

يسعى الأهلي لإنهاء صفقة جديدة قبل غلق باب قيد الانتقالات الشتوية في الدوري المصري، المقرر لها يوم السبت المقبل 8 فبراير.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الأهلي يسعى لضم صفقة أجنبية أخرى في مركز الجناح الأيمن، بناءً على طلب مارسيل كولر مدرب الفريق، وكل أعضاء ومسؤولي الكرة يسيرون في خط التعاقد مع لاعب أجنبي، فيما يريد محمود الخطيب رئيس النادي قيد علي معلول والاستفادة منه حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "الخطيب لا يريد قيد معلول كنوع من التكريم والوفاء فقط، لكنه يثق في قدراته كلاعب قادر على العودة ويستطيع أن يضيف للفريق بخبرته في المرحلة المقبلة وحتى نهاية الموسم، كما أن النادي لم يقصر مع التونسي، ويحصل على راتبه بانتظام".

وأوضح: "بالتالي رغبة محمود الخطيب في قيد علي معلول ليست مجاملة، ولكن لقناعة فنية بأن اللاعب لديه ما يقدمه في الـ6 أشهر المقبلة بجانب أنه ليس غريبا على الأجواء ولا يحتاج لوقت للتأقلم هو بحاجة فقط للمشاركة في بعض المباريات".

وأتم المصدر: "الأهلي حاليا في طريقة للاتفاق مع لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح ويضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، لكن إذا استمر الجزء الأخير في التفاوض فسيتم قيد معلول حتى كأس العالم للأندية".

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