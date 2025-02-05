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أول رد رسمي.. بيراميدز يحسم الجدل بشأن انضمام رمضان صبحي للزمالك

02:10 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب- محمد خيري:

تحدث محمد ناجي جدو، مدرب فريق بيراميدز، على حقيقة الأنباء المنتشرة، لمفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرتبط اسم رمضان صبحي بالانتقال لنادي الزمالك، في كل فترة قيد، عقب رحيله من النادي الأهلي منذ سنوات.

قال "جدو"، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "كل انتقالات نسمع إن الزمالك سيتعاقد مع رمضان صبحي، سواء في الصيف أو في الشتاء، وفي الأخير يجدد تعاقده مع بيراميدز".

أضاف: "رمضان صبحي موجود معانا ومكمل، نتمنى إننا نحافظ عليه بكل تأكيد وهو غير قابل للبيع، لأنه من أهم العناصر في نادي بيراميدز".

ونجح بيراميدز في تحقيق فوزا كبيرا على الزمالك، في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاثية نظيفة، شارك خلالها رمضان صبحي في الشوط الثاني.

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