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"صور نفسه بعد صدمة جروس".. ماذا فعل ميشالاك في مران الزمالك؟

12:34 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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  • عرض 20 صورة
    ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك اليوم
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    ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    فرصة ميشالاك المهدرة
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك لاعب نادي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 2
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 9
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    كونراد ميشالاك لاعب الزمالك
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    البولندي كونراد ميشالاك 3
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن هناك حالة من الغضب لدى البولندي كونراد كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي المعار إلى الزمالك بعد قرار مرانه منفرداً.

وأصدر السويسري، كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، قرارا باستبعاد ميشالاك من تدريبات الزمالك الجماعية، والمران منفردا، في ظل خروجه من حساباته.

قال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "ميشالاك حضر إلى المران الجماعي للزمالك في موعده المسبق من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس لإثبات حالة تدريبه منفرداً وعدم نزوله للتدريب الجماعي".

تابع:"وقام ميشالاك بتصوير نفسه الملعب بهاتفه الشخصي، كأول قرار للاعب بعد المران الفردي، تمهيدا لتقديم شكوى رسمية".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تعاقد مع البولندي ميشالاك، مطلع الموسم الحالي، قادما من نادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب، ويتم حاليا محاولات قطع الإعارة ورحيله عن الأبيض بشكل رسمي.

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