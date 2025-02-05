"الصفقات الجديدة محتاجه اللي يسندها".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لم يبرم صفقات قوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نصار، في تصريحات تلفزيونية على قناة "etc": "أي نجاح أو إخفاق يحسب لمجلس الإدارة، ونحن لا نحاسب أفراد، وتسريب أخبار عن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعد ضعف".

وتابع:" من المفروض أن يكون هناك مدير رياضي يرشح لاعبين طبقا لاحتياجات الفريق، والنادي لم يبرم صفقات حتى الأن مع لاعبين قادرة على إحداث الفارق، ومحمود جهاد وأحمد حسام، محتاجين من يساندهم".

وأوضح: "الزمالك يحتاج حارس مرمى، و2 مدافعين محترفين، ونقدر مجلس الزمالك، وكنا نساعدهم وقاموا بأشياء جيدة، والنادي يحتاج العديد من الأمور وكان يجب أن يتم ترتيب الأولويات".

وشدد:" نجاح فريق الكرة في الزمالك، كان سيغطي على كل شئ في النادي، والأمور تسير بإرتجالية ولا توجد خطة".

وأتم تصريحاته: "تشكيل لجنة من ميدو وحازم إمام وهيثم فاروق، ونادر وأبو العلا، هم أسماء كبيرة ولكن من فيهم متخصص في الأمور التعاقدية، وعند ضم لاعب يكون هناك تحليل لأدائه في مبارياته وهل سينجح مع نظام وأسلوب النادي".

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