العدل يبتعد عن صفقات الزمالك.. التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن المنتج جمال العدل أبلغ مسئولي الزمالك بتعرضه لضغوط شديدة خلال اليومين الماضيين بسبب حديثه عن ملف الصفقات في الإعلام.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح الغندور: "العدل اتخذ قراراً بعدم الحديث في الإعلام خلال الفترة الحالية عن ملف الصفقات وأمور الزمالك، والابتعاد عن هذا الملف".

وأتم تصريحاته: "العدل سيقوم بدوره كعضو في لجنة الاستثمار والموارد البشرية مع مساعدة اللجنة الاستشارية للزمالك التي لها كافة الصلاحيات في ملف الكرة".