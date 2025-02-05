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"إعادة بناء الرباط الأمامي".. تفاصيل جراحة لاعب الزمالك في ألمانيا

10:48 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق أجرى جراحة الرباط الصليبي في الركبة اليمنى بنجاح في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إلى أن اللاعب قام بإجراء جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها حمزة المثلوثي تمت بنجاح، وحالته الطبية جيدة.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكداً أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

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