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جدو يعلق على طرد أحمد توفيق وسبب رفض انتقال إبراهيم عادل إلى خيتافي

10:36 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

محمد ناجي جدو

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كتبت-هند عواد:

علق محمد ناجي جدو المدرب المساعد لنادي بيراميدز، على طرد أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مباراة الأهلي بالدوري المصري والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال جدو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إذا كان كولر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لما طرد أحمد توفيق، وتقنية الفيديو في مصر تزيد من الأخطاء التحكيمية وأرى أن الأفضل إلغائها، وجميع الأندية تشكو من التحكيم، بينهم الأهلي".

وأضاف عن رفض عرض خيتافي الإسباني لضم إبراهيم عادل: "إبراهيم عادل من أفضل المواهب في مصر وإفريقيا، والعرض الذي وصل له من خيتافي لم يناسب قيمته، قيمته كانت 150 ألف يورو إعارة لنهاية الموسم مع بند أحقية الشراء مقابل 2 مليون يورو، وكأنه في اختبار لمدة 6 شهور".

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محمد ناجي جدو بيراميدز خيتافي إبراهيم عادل
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