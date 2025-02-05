عبدالله السعيد يزيد من أوجاع الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويعاني الفريق الأبيض، من تراجع في المستوى والنتائج، خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية، من بيراميدز بثلاثية نظيفة، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 وخسر في 3 وتعادل في مباراتين.

عبدالله السعيد يزيد من أوجاع الزمالك

وتأكد غياب عبدالله السعيد عن فريق الزمالك في المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة، تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع "السعيد" لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.