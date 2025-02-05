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عبدالله السعيد يزيد من أوجاع الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

09:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    عبدالله السعيد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد أمام الأهلي_Easy-Resize.com
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    صورة لمزاح شيكابالا مع عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد بعد تسجيل ركلة جزاء للزمالك
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    عبدالله السعيد لحظة تنفيذ ركلة الجزاء
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد
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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويعاني الفريق الأبيض، من تراجع في المستوى والنتائج، خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية، من بيراميدز بثلاثية نظيفة، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 وخسر في 3 وتعادل في مباراتين.

عبدالله السعيد يزيد من أوجاع الزمالك

وتأكد غياب عبدالله السعيد عن فريق الزمالك في المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة، تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع "السعيد" لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

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