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هل جروس وراء غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك؟

08:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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    شيكابالا
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عاد محمود عبدالرازق شيكابالا إلى تدريبات الفريق الأول لنادي الزمالك بداية من الأسبوع الحالي، بعد غيابه في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

وشارك "شيكابالا"، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، منذ الانتهاء من مواجهة بيراميدز الأخيرة، التي خسرها الأبيض بثلاثية نظيفة.

وأوضح نادي الزمالك، أن غياب محمود شيكابالا في الفترة الماضية، كان بسبب إصابته بنزلة برد حادة، ألزمته التواجد في المنزل.

هل جروس وراء غياب شيكابالا؟

وكشفت بعض التقارير، أن محمود شيكابالا، غاب عن التدريبات، نظرا لشعوره بالغضب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بسبب مشاركته لدقائق قليلة منذ توليه تدريب الفريق عكس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، الذي كان يشركه بشكل أكبر.

وربط البعض الأخر غياب شيكابالا، نظرا للمطالبة بتعديل عقده والحصول على مبلغ 30 مليون جنيه، أسوة بالمطالب المالية لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق من أجل تعديل عقده.

ولكن وفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن "شيكابالا" كان يعاني من نزلة برد بالفعل، ولكن ليس هذا هو السبب الرئيسي لغيابه، ولكنه لديه حالة من الحزن لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، علاوة على تحميله من جانب البعض سبب الخسارة من مودرن سبورت، خاصة وأنه نزل في الدقائق الأخيرة وبعدها تم إحراز الهدف في مرمى محمد عواد.

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