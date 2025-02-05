مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو ليجانيس

- -
22:00

ريال مدريد

كأس فرنسا

ستاد بريوشان

- -
21:45

نيس

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

أول ظهور لـ حمزة المثلوثي بعد إجراء جراحة الصليبي (صورة)

01:13 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

التونسي حمزة المثلوثي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أجرى التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جراحة الصليبي في الركبة اليمنى بنجاح في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

ونشر وكيل اللاعبين مهند عون، صورته مع حمزة المثلوثي من داخل المستشفى عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "شفاك الله وعفاك وترجع بخير إن شاء الله".

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "اللاعب قام بإجراء جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي، وحالته الطبية جيدة".

وأضاف: "حمزة سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني".

حمزة المثلوثي

اقرأ أيضًا:

احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

مرموش بينهم.. أبرز 10 صفقات لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة المثلوثي نادي الزمالك ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025
ترامب للفلسطينيين: لا بديل أمامكم سوى مغادرة قطاع غزة
* قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بفبركة رسالة موظف دار الأوبرا
عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل