أول ظهور لـ حمزة المثلوثي بعد إجراء جراحة الصليبي (صورة)

كتبت-هند عواد:

أجرى التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جراحة الصليبي في الركبة اليمنى بنجاح في أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

ونشر وكيل اللاعبين مهند عون، صورته مع حمزة المثلوثي من داخل المستشفى عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "شفاك الله وعفاك وترجع بخير إن شاء الله".

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "اللاعب قام بإجراء جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة بواسطة المنظار الجراحي، وحالته الطبية جيدة".

وأضاف: "حمزة سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني".

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