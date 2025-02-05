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مفاجأة.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 4 فبراير

12:02 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

كأس مصر

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شهدت المباريات التي أقيمت أمس الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل في مواجهات كأس مصر، بجانب مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخرج فريق ليل من منافسات كأس فرنسا على يد فريق ليتورال دانكيرك الذي ينشط في الدوري الدرجة الثانية الفرنسي، بينما فاز بولونيا على أتالانتا في كأس إيطاليا.

نتائج مباريات كأس مصر

المصري ضد وادي دجلة - (1-0)

بيراميدز ضد المنصورة - (3-0)

نتائج مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا ضد بولونيا- (0-1)

نتائج مباريات كأس فرنسا

بريست ضد تروا - (2-1)

ليل ضد ليتورال دانكيرك - (1-1) 5-4 ركلات ترجيح

باريس سان جيرمان ضد لومان - (2-0)

نتائج مباريات كأس ألمانيا

شتوتجارت ضد خيتافي - (1-0)

نتائج مباريات كأس إسبانيا

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي - (5-0)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

الغرافة ضد باختاكور - (1-0)

الهلال ضد بيرسبوليس - (4-1)

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كأس مصر بيراميدز والمنصورة كأس إيطاليا كأس فرنسا ليل دوري أبطال آسيا نتائج مباريات اليوم
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