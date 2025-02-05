مفاجأة.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 4 فبراير

شهدت المباريات التي أقيمت اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل في مواجهات كأس مصر، بجانب مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخرج فريق ليل من منافسات كأس فرنسا على يد فريق ليتورال دانكيرك الذي ينشط في الدوري الدرجة الثانية الفرنسي، بينما فاز بولونيا على أتالانتا في كأس إيطاليا.

نتائج مباريات كأس مصر

المصري ضد وادي دجلة - (1-0)

بيراميدز ضد المنصورة - (3-0)

نتائج مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا ضد بولونيا- (0-1)

نتائج مباريات كأس فرنسا

بريست ضد تروا - (2-1)

ليل ضد ليتورال دانكيرك - (1-1) 5-4 ركلات ترجيح

نتائج مباريات كأس ألمانيا

شتوتجارت ضد خيتافي - (1-0)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

الغرافة ضد باختاكور - (1-0)

الهلال ضد بيرسبوليس - (4-1)