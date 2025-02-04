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انتقد احتفال بالونة إمام.. من هو عمرو وهبي مدير تعاقدات الزمالك المنتظر؟

10:43 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور يوضح سبب احتفاله بالبالون
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة، حسين لبيب، على تعيين عمرو وهبي رئيسا للجنة التعاقدات بالقلعة البيضاء، حيث أنه من المقرر الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

من هو عمرو وهبي؟

ويشغل عمرو وهبي منصب المدير التنفيذي لشركة "بريزنتيشن" الراعية للكرة المصرية منذ العديد من السنوات.

وعمل وهبي في منصب مدير التسويق في اتحاد الكرة، حيث يمتلك خبرة كبيرة في مجال بيع حقوق البث، ويمتلك العديد من العلاقات الطيبة مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيضًا.

وكان وهبي نشر منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" ينتقد فيه احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء في مباراة سموحة، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

وجاء منشور عمرو كالتالي: "بغض النظر عن طريقة احتفال اللاعب بالهدف، هو حر،ولكن يجب أن نعترف أن له محبيه ومريديه كبارا وصغارا".

وأضاف: "هؤلاء الصغار من المؤكد أنهم سيقلدوه بصورة أو بأخرى، هل هذا التصرف يصدر من شخص من المفترض انه نجم وعليه مسئوليات تجاه جيل".

وأوضح: "لكن من المؤكد أن هذا اللاعب فى يوما ما سيعتزل كرة القدم، وقد يصبح يوما ما مدربا، كيف نثق به على اللاعبين الصغار، أو إدارى فكيف نثق فى شخص غير مسئول، أو إعلامي فكيف نراه على شاشة بهذه التصرفات الصبيانية".

واختتم: "النجومية مسئولية، ارجو واتمنى أن يتم ردع اللاعب ليس بسبب تصرفه ولكن حفاظا على القادم".

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