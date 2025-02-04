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بيان عاجل من كولر بشأن تصريحاته المثيرة للجدل

10:02 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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    كولر
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أصدر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، بيانا رسميا بشأن تصريحاته المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي أثارت جدلا واسعا.

وأوضح المدرب السويسري أن المقابلة التي أجراها مع صحيفة "كيكر" الألمانية تم ترجمتها بشكل خاطئ.

وجاء بيان كولر كالتالي:

في الأيام الأخيرة، كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها والتي للأسف لم تُترجم بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي، وأود توضيح ما يلي:

احترام الدين: لدي أقصى درجات الاحترام للإيمان الإسلامي للاعبي فريقي ولكل الشعب المصري. كان تعليقي حول جدول التدريبات متعلقًا فقط بالتخطيط التنظيمي ولم يكن بأي حال من الأحوال حُكمًا على الممارسات الدينية.

جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي: أنا معجب بشدة بالشغف والدعم المذهلين اللذين يقدمهما مشجعو الأهلي لناديهم. كان هدفي من التصريح فقط تسليط الضوء على أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم أولويات مالية – لكن هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حبهم للنادي الأهلي أو لكرة القدم.

من المهم بالنسبة لي أن لا يُساء فهم كلماتي، أنا فخور بكوني جزءًا من هذا النادي العظيم وسأواصل العمل بجد مع لاعبي فريقي، شكرًا لكم على دعمكم.

للإطلاع على تصريحات كولر التي نشرتها صحيفة "كيكر" الألمانية.. اضغط هنا

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